"Het moeilijkste was om 100 kaarten te selecteren", zegt coauteur "De geschiedenis van België in 100 oude kaarten"

De selectie van de honderd kaarten in het boek "De geschiedenis van België in 100 oude kaarten" was het moeilijkste werk voor de samenstellers. "De voorbije 2.000 jaar zijn er heel veel interessante dingen gebeurd. We hebben een aantal grote namen uit de cartografie en belangrijke gebeurtenissen geselecteerd die we sowieso in het boek wilden hebben. Daarnaast zijn we op zoek gegaan naar een aantal bijzondere kaarten", legt historicus Bram Van Nieuwenhuyze uit in "De wereld vandaag".

De vier samenstellers van het boek focusten niet alleen op het koninkrijk België. "We hebben niet alleen kaarten van het grondgebied dat vandaag België heet geselecteerd, er staan ook kaarten in waar bewoners van het grondgebied België bij betrokken zijn geweest. Dat gaat onder meer over een stukje China, een stukje Antarctica, een kaart van de hele wereld van Mercator en een kaart van de maan."

De eerste kaart in het boek is een kaart uit de 16e eeuw van de cartograaf Abraham Ortelius (1527-1598). Die kaart laat het grondgebied België in de Romeinse tijd zien.