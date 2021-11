Het Vlaamse klimaatplan: veel intenties en ambities, maar het werk is nog niet af

Al komt er wel een negatieve rente op de verstrekte renteloze leningen tot 20.000 euro, wanneer kopers verder gaan dan niveau D. Vanaf 2025 komt er voor huurwoningen ook een verstrenging van de energielabels. Voor appartementen wordt dat E en voor open en halfopen bebouwing F. Ook dat kon ambitieuzer. Al komen er wel bijkomende verstrengingen in 2030 en 2040. Voor sociale woningen komt er ‘een klimaatactieplan richting 2050’. Ook dat kon ambitieuzer. Maar het geld groeit uiteraard niet aan de bomen.



Ook komt er geen kilometerheffing voor personenwagens. Dat rekeningrijden had Open VLD weer op tafel gelegd, maar de maatregel is allesbehalve populair. Er is geen draagvlak voor, is vooral te horen bij N-VA. Daar zeggen ze ook: het duurt toch een vijftal jaar tegen dat de infrastructuur van de kilometerheffing af is.



De Vlaamse regering hoopt bovendien al op 1 miljoen elektrische auto’s in Vlaanderen over een kleine tien jaar. Vergeten we ook niet dat er federaal vanaf 2026 alleen nog elektrische bedrijfswagens een belastingvrijstelling krijgen. N-VA-voorzitter Bart De Wever zegt dan ook: als je veel elektrische personenwagens hebt, waarom is een kilometerheffing nog nodig? Die stoten geen CO2-uit. Zo is dat inderdaad. Je kunt er alleen maar mee in de file staan.