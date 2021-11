"Hongerstaking van Chinese journaliste die veroordeeld werd voor coronaverslaggeving dreigt fataal af te lopen"

In februari 2020 trok Zhang Zhan naar Wuhan, het toenmalige epicentrum van de pandemie, om verslag uit te brengen over wat er gaande was in de stad. Zhan nam er video’s op waarin ze de aanpak van de Chinese autoriteiten openlijk in vraag stelde. Op haar sociale media verschenen er onder meer berichten over arrestaties van onafhankelijk reporters die met hetzelfde idee naar Wuhan waren afgereisd. Dat ontging de regering niet en in mei werd de burgerjournaliste opgepakt.