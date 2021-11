Hoogste gerecht in Nederland vernietigt miljardenvergoeding van Rusland aan aandeelhouders energiereus Joekos

Joekos was een van de grootste olie- en aardgasgroepen die in de jaren 90 geprivatiseerd werden in Rusland. Topman Michail Chodorkovsky was tegelijk een politieke rivaal van de Russische president Vladimir Poetin en betaalde daar de rekening voor. Joekos kreeg zware belastingheffingen opgelegd en werd in 2006 failliet verklaard en overgenomen door rivalen.

Chodorkovsky zelf zat tussen 2005 en 2014 in een strafkamp in Siberië en werd nadien vrijgelaten. Hij is daarop naar het Westen geëmigreerd, maar blijft erg kritisch tegenover Poetin. Hijzelf, maar ook een groep grote aandeelhouders voelden zich door de politieke "liquidatie" van Joekos benadeeld en dat is de basis van de juridische strijd in Nederland. (Lees verder onder de foto).