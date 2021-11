Illegale vogelvangers betrapt in de Kempen: "Vinken worden verkocht aan volièrehouders, spreeuwen worden doodgeknepen"

Het illegaal vangen en verkopen van vogels blijft een probleem in Vlaanderen. In de maand oktober werden er in totaal over heel Vlaanderen meer dan 600 zangvogels in beslag genomen. Vaak gaat het om vogels die zaden eten omdat je die makkelijker kan voederen en dus in een kooi kan houden, vertelt Jeroen Denaeghel van Natuur en Bos. “Al onze inheemse vogels zijn beschermd. Je moet ze in de natuur laten rondvliegen en mag ze dus niet vangen. Maar er zijn nog altijd mensen die vangkooien of netten plaatsen om tijdens de trek, wanneer er heel veel migratie is van vogels, vogels te vangen.”