Inwoners Gingelom versieren elektriciteitskasten met eigen ontwerpen

"De kinderen hebben in de les al verschillende ontwerpen gemaakt: appelbloesems, typische bomen, vogels, een boomhut... Kortom, ze hebben inspiratie genoeg", vertelt de lerares. Andere inwoners kunnen nog tot het einde van de maand hun ontwerp insturen en kunnen ook aangeven of ze het zelf willen schilderen of dat ze het laten uitvoeren door de tekenschool. "Alle ontwerpen worden grondig bestudeerd en de gemeente en de eigenaar van de elektriciteitskasten Fluvius beslissen over de finale ontwerpen. Ik bekijk dan ook of de ontwerpen haalbaar zijn natuurlijk", aldus juf Helmi.