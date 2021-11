Jonge ooievaar van Zwin Natuur Park, die als eerste de Sahara overstak, is overleden

Murshid werd in het voorjaar 2021 geboren in het Zwin Natuur Park in Knokke-Heist. Hij werd toen geringd en ook gezenderd voor het grote zenderproject, dat in 2019 startte. Zo kon Zwin Natuur Park hem overal volgen. Murshid stak begin oktober de Sahara over en dat was een primeur. Hij was de eerste ooievaar met een zender die zo ver was gevlogen. Dat is zeer uitzonderlijk, want de Sahara is een gevaarlijk gebied voor trekvogels door de extreme weersomstandigheden. De meeste ooievaars van het Zwin Natuur Park overwinteren tegenwoordig in Spanje en Portugal of in Noord-Marokko.

Murshid is gestorven in Mali, aan de grens met Burkina Faso. Hij had meer dan 6.000 kilometer gevlogen om daar te overwinteren. Hij verbleef al een hele tijd in de Sahal, een savanneachtig gebied ten zuiden van de Sahara. Maar op de zender van Murshid bleef het al een hele tijd stil.