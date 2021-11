Langer werken is de norm, toch daalt gemiddelde pensioenleeftijd 

De gemiddelde pensioenleeftijd van de Belgen blijft op 63 jaar en bijna 4 maanden hangen. Dat gaat regelrecht in tegen de teneur in om Belgen langer te laten werken. Dat meldt dienstenbedrijf Acerta, op basis van gegevens van 260.000 werknemers.

"De cijfers tonen aan dat de Belg met vervroegd pensioen blijft gaan zodra het kan. Sinds de coronacrisis gaan Belgische werknemers zelfs vroeger met pensioen", zegt Ellen Van Grunderbeek van Acerta. "Velen hebben nu sneller de stap gezet door tijdelijke werkloosheid, thuiswerk, gevaar op besmetting op de werkvloer en zo meer."

Uit de cijfers blijkt dat arbeiders nu gemiddeld op 62 jaar en 8 maanden met pensioen gaan. Voor bedienden ligt de gemiddelde pensioenleeftijd een jaar hoger, op 63 jaar en 9 maanden om precies te zijn.

Sinds 2017 blijft die gemiddelde pensioenleeftijd schommelen, hoewel de federale regering al jaren langer werken wil stimuleren. Zo ligt de wettelijke pensioenleeftijd op 65 jaar en wordt die de komende jaren nog opgetrokken: op 66 jaar vanaf 2025 en zelfs op 67 vanaf 2030 (met uitzondering van wie minstens 42 jaar heeft gewerkt).

"Mensen aan het werk houden, is goed voor de tewerkstellingsgraad in ons land. Daarom moet men de zogenoemde landingsbanen én wendbaar en werkbaar werk aanmoedigen. Zoniet kreunt de arbeidsmarkt onder een tekort aan mensen én is de kost van de vergrijzing niet te beheersen."