Studenten van het Leuvense Pauscollege bezorgd over komst coronatestcentrum vlak bij hun kot

Het onverwachte nieuws voor de studenten van het Pauscollege wekt vragen en bezorgdheden op. "Het Pauscollege is onze thuis. Daarom zijn we ongerust over mogelijks besmette personen in onze gangen. We weten ook niet waar het testcentrum zal komen. Een groot deel is hier bouwwerf dus zoveel plaats is er ook niet. We hopen dat we snel details zullen krijgen", vertelt Joris Keersmaekers.