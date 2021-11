Staking bij Maaslandse postbodes gaat verder: nog geen akkoord

Gisterochtend brak een spontane staking uit bij het postpersoneel van het distributiekantoor in Dilsen-Stokkem. De postbodes daar bedelen de post voor het hele Maasland.

Gisteren is er overleg geweest tussen vakbonden en directie, maar er is nog geen akkoord bereikt. De postbodes zijn ontevreden over de geplande nieuwe organisatie, ze spreken over een te hoge werkdruk, en er is ook een vertrouwensbreuk tussen het personeel en de lokale leiding. Erwin Verstappen van de socialistische vakbond ACOD: "In het verleden werd de bedeling gedaan door auto en elektrische fiets, en een besparing daarin is richting auto en gewone fiets, maar het personeel zegt dat ze dat beter kunnen uitvoeren met een elektrische fiets." Vanmorgen wordt er verder onderhandeld.