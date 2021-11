Personeel Antwerpse en Waaslandhaven krijgt tips "om niet in drugsmilieu te belanden"

In de brochure kan het havenpersoneel algemene informatie terugvinden over drugscriminaliteit. Verder worden er ook verschillende tips en procedures uitgewerkt over hoe medewerkers moeten omgaan met het drugsmilieu, mochten ze daar op een bepaalde manier mee in contact komen.

"Drugshandel blijft een aandachtspunt in onze havens. Zolang drugs gebruikt worden, zal die logistieke keten blijven bestaan en blijven de havens daar jammer genoeg bij betrokken. Daarom willen we onze werknemers sensibiliseren", legt Pauwels uit. "We proberen uit te leggen wat de valkuilen zijn, waarop je moet letten en wat je moet doen als je een verdachte lading of verdacht gedrag opmerkt."