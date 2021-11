Minister Vandenbroucke erg bezorgd om coronacijfers: "Mensen moeten zich opnieuw organiseren om meer te telewerken"

Toch heeft minister Vandenbroucke ook weinig begrip voor de aankondiging van UZ Gent gisteren om op intensieve zorg geen bedden meer vrij te houden voor coronapatiënten. "Ik begrijp de frustratie in de ziekenhuizen, die is groot en het is enorm hard. Maar de reactie in Gent biedt geen enkel uitzicht, want de Covid-patiënten gaan komen, als je geen bedden reserveert, liggen de Covid-patiënten straks op de gang."

"Het is niet zo dat we zeggen: geef prioriteit aan Covid-patiënten, je moet er wel voor zorgen dat je ruimte hebt en dat je zorg die niet dringend is bij anderen laat wachten. Da's een heel pijnlijke en vervelende beslissing, maar het alternatief is dat straks die Covid-patiënten op de gang liggen. De afspraken waar we het over hebben, zijn gemaakt door de ziekenhuissector zelf, als ze het niet samen doen, stort het systeem in elkaar. De reactie bij andere ziekenhuizen dat de uitspraak van UZ Gent nogal oncollegiaal is, is ook juist. Als alle ziekenhuizen zouden reageren zoals men in Gent nu doet, dan stort volgende week ons systeem ineen."