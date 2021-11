Negen Ethiopische oppositie- en rebellengroepen sluiten een alliantie tegen de regering van premier Abiy Ahmed

Ook toen sloeg het TPLF de handen in elkaar met andere minderheden in Ethiopië tegen het vooral door de Amhara gedomineerde regering. De Amhara regeerden de voorbije eeuwen over Ethiopië, zowel onder het keizerrijk als onder de dictatuur van Mengistu. Na diens val in 1991 regeerde het TPLF via een alliantie met andere groepen en vaak was dat ook met harde hand tot de huidige premier Abiy Ahmed enkele jaren geleden de Tigreëers aan de kant zette. Abiy Ahmed zou van gemengde Oromo-Amhara-afkomst zijn, maar steunt nu vooral om de Amhara. Veel Oromo zijn teleurgesteld in hem en steunen nu de lokale rebellen. (Lees verder onder de foto).