Netwerk tegen Armoede over Vlaams klimaatplan: "Stap vooruit, maar ook gemiste kans"

Wat er in het Vlaamse plan staat over de mobiliteit, noemt het Netwerk tegen Armoede "zeer verontrustend". "Wat mobiliteit betreft, worden mensen in armoede simpelweg over het hoofd gezien", klinkt het scherp. De organisatie hekelt vooral het gebrek aan investeringen in openbaar vervoer. "Vervoersarmoede is een groot probleem voor mensen met een laag inkomen (...). Openbaar vervoer is de enige manier om hen uit hun sociaal isolement te halen en hen de kans te geven zich te verplaatsen naar een job, een opleiding, het ziekenhuis, familie of vrienden. De aankoop van een wagen is voor hen totaal onbereikbaar, laat staan een elektrische."