"No Nut November" is hot op sociale media, maar wat doet een maand niet masturberen met je lichaam? 

We beginnen bij het begin, want hoe vaak masturbeert een man of vrouw eigenlijk gemiddeld? “Het eerste wat ik u al kan zeggen, is dat er over niets meer gelogen wordt dan over zoiets. Iemand die heel vaak masturbeert, gaat dat niet snel toegeven, en andere mensen zijn dan weer beschaamd omdat ze niet weten wat masturberen is", valt seksuologe Sybille Vanweehaeghe met de deur in huis.