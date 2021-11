"Mijn land in verval": "Vranckx-Nomade" Céline Jalil keert terug naar het zwaar geplaagde Libanon

“It’s a no man's land”, horen we meermaals terugkomen. De regering, onder leiding van premier Hassan Diab valt in augustus, kort na de verwoestende explosie in de haven van Beiroet. Wanneer we een jaar later in Libanon zijn om te filmen, is er nog steeds geen nieuwe regering gevormd. Politici raken er maar niet uit. Ondertussen kwijnt de bevolking weg. Maar de miserie spoort sommige mensen aan om net harder te vechten.

“We zijn allemaal onze jobs en veel geld kwijt, maar wat moeten we doen?” Treuren en niets doen is geen optie voor Hala Dahroughe, oprichtster van de NGO LibanTroc. “Het begon allemaal heel kleinschalig, ik richtte een Facebookgroep op en nu hebben we 75.000 leden.” Dagelijks worden er tientallen oproepen geplaatst voor babymelk of medicatie. Levensnoodzakelijke dingen dus. Hala voorziet ook voedselpakketten. “Twee jaar geleden konden de meeste mensen deze zak met basisvoeding wel betalen, nu ligt dat helemaal anders.”