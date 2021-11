Oostenrijk verstrengt coronamaatregelen, enkel gevaccineerden of mensen genezen na covid mogen horeca bezoeken

Net als in verschillende andere Europese landen stijgen de coronacijfers ook in Oostenrijk. De vrees dat alweer een toeristisch winterseizoen in het water zou kunnen vallen en de overbelasting van het zorgsysteem zet de overheid nu aan om extra maatregelen te nemen.

Om de vierde golf met besmettingen in te dijken mogen niet-gevaccineerden of mensen die nog niet genezen zijn van het virus niet langer binnen in horecazaken of contactberoepen. Enkel na vaccinatie of genezing mogen mensen culturele, sportieve of andere evenementen bijwonen.

Mensen die een negatieve test kunnen voorleggen, mogen niet langer op café gaan. Een negatieve test geldt alleen nog voor het werk, maar die moet om de twee dagen worden voorgelegd. In Oostenrijk is minder dan 65 procent van de bevolking volledig gevaccineerd. Dat is minder dan het Europees gemiddelde.

Oostenrijk registreerde vrijdag 9.388 nieuwe coronabesmettingen. Dat zijn er bijna net zoveel als het recordaantal besmettingen van 9.586 ongeveer een jaar geleden. "De bezettingsgraad op de intensive cares stijgt veel sneller dan verwacht", zei kanselier Alexander Schallenberg van de conservatieve ÖVP. "Het is doodeenvoudig onze verantwoordelijkheid de mensen in ons land te beschermen."

Er komt een overgangsperiode van vier weken waarin een eerste vaccinatie en een PCR-test voldoende zijn om toegang te krijgen tot plaatsen waar niet-gevaccineerden niet worden toegelaten. Daarna zijn alleen volledig gevaccineerden en herstelde coronapatiënten op die locaties welkom.

Ook in Duitsland neemt de ongerustheid over de heropflakkering van het coronavirus toe. De ministers van Volksgezondheid van de 16 Duitse deelstaten zijn overeengekomen om meer te gaan testen in woonzorgcentra. De Duitse deelstaat Saksen heeft beperkingen ingevoerd voor ongevaccineerden. Die mogen niet langer naar overdekte evenementen of de horeca. In Duitsland is 67 procent van de bevolking gevaccineerd, maar sommige deelstaten doen het niet zo goed. In Saksen is slechts 57 procent van de bevolking volledig ingeënt.