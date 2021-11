Opnieuw traditionele herdenkingsceremonie in Ieper voor Wapenstilstand

Vorig jaar konden door de strenge coronamaatregelen maar 4 mensen de jaarlijkse herdenking in Ieper bijwonen. Dit jaar kan het opnieuw veel uitgebreider. Er zijn zo'n 400 gasten uitgenodigd om de traditionele ceremonie van dichtbij te volgen. Omdat het gaat over een evenement van meer dan 400 personen, moet het coronapaspoort bij aankomst van de afgesloten zone worden gecontroleerd.

Daarnaast is er rond de Menenpoort en op de Vestingen van Ieper ook publiek welkom. Ook zij zullen in een afgebakend gebied hun coronapas moeten voorleggen. Maar het doet vooral deugd voor de organisatie dat er veel mensen aanwezig zullen zijn. "Het is natuurlijk aangenamer voor alle medewerkers van de Last Post. En ook voor de Ieperlingen zelf om terug volk te zien onder de Menenpoort en in de stad Ieper voor deze belangrijke periode voor ons", zegt Benoit Mottrie, voorzitter van de Last Post Association.