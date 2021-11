Personeel Bpost in Oostende gaat maandag terug aan het werk na 3 dagen staken

Sinds woensdag wordt er in de regio Oostende geen post meer bedeeld. Zowel de klassieke brievenpost als de pakjes en de kranten laten op zich wachten. De pakjes werden de voorbije dagen wel gedeeltelijk geleverd door zelfstandigen. In totaal hadden 180 werknemers het werk neergelegd door de te hoge werkdruk. “In totaal zijn er 15 vacatures, die niet ingevuld geraken”, vertelt Patrick Waumans van de liberale vakbond VSOA.

“Het is gewoon de realiteit dat er in Vlaanderen nog moeilijk personeel te vinden is. Maar de coronacrisis heeft er ook voor gezorgd dat de werkdruk verhoogd is.” Werknemers met kinderen moeten geregeld in quarantaine. En die diensten vallen niet zomaar weg maar moeten door het resterend postpersoneel worden opgevangen. “Daarbovenop krijgen we nu ook nog eens een reorganisatie van de rondes, waarmee de staking eigenlijk allemaal begon”, vult Waumans aan.