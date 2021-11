Politie-inspecteur laat het leven na verkeersongeval, politiekantoor Mol gesloten tijdens uitvaartplechtigheid

Inspecteur John Govers overleed op 49-jarige leeftijd begin deze week in een verkeersongeval. Hij werd onwel achter het stuur, later bleek dat te komen door een niertumor waar hij geen weet van had. “Hij is waarschijnlijk onwel geworden in de wagen waardoor hij tegen een verlichtingspaal is gereden met deze fatale afloop tot gevolg ”, vertelt korpschef Walter Coenraets.