Politie treft wietplantage aan na zware woningbrand in Zelzate

Gisteren rond 6.45 uur ontstond brand op de eerste verdieping van een rijwoning in de Leegstraat in Zelzate. De schade was groot: het hele huis brandde uit en ook een aanpalende woning is onbewoonbaar verklaard. De 5 bewoners van het huis waar de brand ontstond, een koppel en hun 3 kinderen, moesten met rookintoxicatie naar het ziekenhuis.