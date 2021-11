Recordaantal migranten en vluchtelingen steekt Kanaal over naar Engeland

En het was ook een erg dodelijke week. Voor de Franse kust werd woensdag een bewusteloze man uit het water gehaald, later werd hij doodverklaard. Een andere man viel van een bootje in zee en is nooit teruggevonden. Ook op een strand ten westen van Calais spoelde een lichaam aan, vlakbij vond de politie een bootje vol water en twee onderkoelde overlevenden.