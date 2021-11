Is renovatieplicht haalbaar? "Bouwsector nu al overbevraagd, kwaliteit kan eronder lijden"

Van Den Broecke zegt daarnaast dat de renovatieplicht geen slecht idee is, al is die te beperkt in de tijd. "Ruw geschat zouden vandaag 80 of 90 procent van de huizen beter geïsoleerd moeten worden. Dat is dus 9 op de 10. Mijn bedenking is dat er te hard gefocust wordt op de verhoging van de EPC-waarde binnen een bepaalde tijd, waardoor mensen snelle oplossingen gaan zoeken, in plaats van te kijken naar wat er écht belangrijk is."

"De klemtoon wordt door de overheid gelegd op technieken, zoals warmtepompen en zonnepanelen, terwijl de klemtoon zou moeten liggen op de 'gebouwschil': het isoleren van de woning."