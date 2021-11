Rode Kruis doet oproep: "Bloedvoorraad is aan het slinken door grote vraag ziekenhuizen, kom bloed geven!”

Het Rode Kruis laat weten dat de bloedvoorraad weer heel laag staat. Ook in Retie is dat het geval. Nochtans stond de gemeente afgelopen zomer nog in de top 3 van meeste donoren in verhouding tot het aantal inwoners. “Er is een grote vraag vanuit de ziekenhuizen naar bloed nu veel operaties die waren uitgesteld door corona worden ingehaald”, vertelt Jan Poté van het Rode Kruis.