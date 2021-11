Sabena legde 20 jaar geleden de boeken neer: "Tot nog toe 1 miljard euro gerecupereerd"

Van de loods gaat het door naar de shop waar er op tafels nog affiches liggen: “Sabena had haar eigen publiciteitsdienst die zelf affiches ontwierp. En zelfs de nodige schilders in dienst had om die te schilderen. We hebben nu een selectie gemaakt van de mooiste affiches en dat nu gecommercialiseerd. We verkopen die vandaag nog altijd in de shop.” Sommige posters waren zo populair, dat ze moesten herdrukt worden. “Die posters worden dan gekocht door mensen die memorabilia van Sabena nog altijd verzamelen. Maar er zijn daarnaast ook professionele kopers die hier materiaal komen aankopen om in hun souvenirshops te verkopen. We hebben dat nu al 20 jaar gedaan en tot op vandaag heeft die shop al 675.000 euro opgebracht voor de schuldeisers.”