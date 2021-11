Sensoren geplaatst in sluizencomplex Evergem: "Maakt onderhoud van sluis sneller en makkelijker"

Het is met andere woorden niet zo dat de sensoren onmiddellijk een signaal geven wat er vervangen of onderhouden moet worden. Uit die technische cijfers zullen zij conclusies trekken, legt Verbeke uit. "We moeten nog leren omgaan met wat de sensoren ons vertellen en wat er dan effectief moet gebeuren. Eens we daarin getraind zijn, dan breiden we het concept uit naar andere sluizen in Vlaanderen. Het is niet de bedoeling dat we iedere keer twintig sensoren zullen hangen, dit project dient ervoor om de meest relevantste eruit te halen en die verder toe te passen."