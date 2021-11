Staking bij de post in het Maasland nu toch afgelopen

Gisterochtend hadden de meeste postbodes in het distributiecentrum in Dilsen-Stokkem het werk neergelegd. Ze zijn ontevreden over de nieuwe organisatie die in aantocht is. Ze klaagden de hoge werkdruk aan en er was een gebrek aan vertrouwen in de lokale leiding. Heikel punt was de omschakeling van elektrische fietsen naar gewone fietsen.

Intussen heeft het overleg wat opgeleverd. Erwin Verstappen van vakbond ACOD: "Er komen de volgende weken gesprekken met psycho-sociale assistenten om het vertrouwen tussen personeel en lokale leiding te herstellen." Over de fietsen is afgesproken om daar waar nodig toch elektrische fietsen te behouden: "Dan gaat het om mensen die wat ouder zijn of een fysieke beperking hebben, of daar waar het geografisch op zijn plaats is om een elektrische fiets te behouden", zegt Verstappen nog.