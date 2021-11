Supporters Racing Genk en West Ham op de vuist: "Politieagenten en politiepaard gewond"

De wedstrijd zelf eindigde op 2-2. Voor West Ham is dit het eerste puntenverlies in de Europa League dit jaar. Genk speelde één van zijn betere matchen van het seizoen. Genk kwam al vroeg op voorsprong maar in de 2de helft ging West Ham erop en erover. In de slotfase viel de gelijkmaker door een owngoal. Aanvoerder Bryan Heynen is trots: "Een punt pakken tegen West Ham is niet slecht denk ik. Deze wedstrijd zat vol energie van de hele ploeg en iedereen is tot het uiterste gegaan. Dus we mogen fier zijn op de prestatie die we geleverd hebben,."