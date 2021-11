Supportersclub KV Oostende verzamelt gratis voetbaltickets voor kansarme gezinnen

"Ondertussen hebben we al 300 tickets verzameld. Maar als je weet dat er meer dan 2.000 abonnementen werden verkocht tijdens de vroege vogelperiode bij KV Oostende, dan kan daar best nog wat bijkomen. We hopen dat die aboonnees allemaal één van hun 15 vouchers willen afgeven. Zo kunnen we toch zeker 2.000 mensen, die anders financieel niet in de mogelijkheid zijn om naar het voetbal te gaan, meenemen."

Om de volledige actie te coördineren gaat supportersfederatie Kustboys samenwerken met verenigingen in Oostende die zich inzetten voor kansarme gezinnen. "Het is de bedoeling om zoveel mogelijk tickets verzameld te hebben tegen 21 november. Dan speelt Oostende tegen Union en kunnen we samen gaan kijken. Union is momenteel de leider in het klassement, dus het belooft een spannende match te worden", lacht Peter. Alle supporters, die de voetbalwedstrijd in het stadion willen volgen, moeten wel over een Covid Safe Ticket beschikken.