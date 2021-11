Tongerse veearts fileert landbouwmaatregel Vlaams Klimaatplan: "Enkel met voeding haal je doelstelling niet"

De veearts gelooft niet dat enkel voeding aanpassen ervoor zal zorgen dat Vlaanderen haar doelstelling - 30 procent minder methaanuitstoot tegen 2030 - zal halen. "Als puntje bij paaltje komt, zal de veestapel gewoon verkleind worden. Veehouders zullen hieronder lijden."

De veearts kan zich alvast niet vinden in het klimaatplan. "Dit zorgt voor heel wat gedoe in een sector die al zwaar onder druk staat", stelt Matthijs. "Het gaat niet goed met de boerenstiel, en boeren krijgen amper appreciatie. Eigenlijk is dit een slag in het gezicht van veel veehouders, terwijl het grootste deel van deze plannen gebaseerd is op theoretische veronderstellingen."



Volgens minister van Landbouw Hilde Crevits is een drastische verkleining van de veestapel nu niet aan de orde. Dat zei ze in "De ochtend" op Radio 1. "Dan moeten we alleen maar meer vlees invoeren en dat is zeker niet ecologischer." Later dit jaar komen er wel nog onderhandelingen om het teveel aan stikstof in Vlaanderen op te lossen. "Als we de veestapel moeten verkleinen, moeten we dat doen met begeleidende maatregelen, met ondersteuning en begeleiding. Het mag niet tot totale armoede leiden bij de boeren."