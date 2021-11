Vaccinoloog Pierre Van Damme: "Mogelijk extra prik voor wie AstraZeneca of Johnson & Johnson kreeg"

Ook in ons land wordt enkel nog gevaccineerd met Pfizer of Moderna. "Intussen weten we dat een herhalingsvaccin met Pfizer of Moderna veilig en doeltreffend is voor mensen die al zijn ingeënt met AstraZeneca of Johnson & Johnson", zegt Van Damme. "Een aantal maanden geleden wisten we dat nog niet. We zijn nu nog alle wetenschappelijke data aan het bekijken voor we met een definitief advies komen."