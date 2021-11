Wereldrecordhouders sigarettenpeuken opruimen, trekken dit weekend naar het Rivierenhof: "Niet voor te stellen wat wij allemaal vinden"

Op 18 september, of World Cleanup Day, verwijderden de 150 vrijwilligers van Deurne Ruimt Op! 88.156 peuken uit de openbare ruimte. "Dat is enorm veel. In Deurne wonen 81.000 mensen. Wij hebben meer peuken weten te verzamelen dan dat er inwoners zijn. Helaas viel dat record niet officieel te registreren. We houden het dus op een Antwerps record", vertelt Hoeckx trots aan Radio 2 Antwerpen.

