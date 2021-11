Zeker 69 doden bij moordpartij in het westen van Niger: wellicht aanval van moslimextremisten

Het is niet de eerste keer dat dorpen langs de grens met Mali worden aangevallen in Niger. In januari vielen er bijna honderd doden bij een raid in een dorp langs de grens. In februari vielen er 237 doden bij een reeks aanvallen door mannen op motorfietsen.

In april mislukte een staatsgreep in Niger en kort daarop is huidig president Mohammed Bazoum aan de macht gekomen. Niger is een cruciale partner voor Frankrijk in de strijd tegen moslimterreurgroepen die banden hebben met Al Qaeda en IS.