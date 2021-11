Minister Zuhal Demir toch niet op klimaattop in Glasgow door coronabesmetting van kabinetschef

"Dit is natuurlijk rot", reageert Demir in VTM Nieuws. "Afgelopen weken is er heel hard gewerkt door alle collega's, maar de regels zijn voor iedereen. Ook voor mij. Ik ben gevaccineerd en getest, maar het Passenger Locator Form is duidelijk. Als je de laatste 14 dagen contact hebt gehad met een besmette persoon, mag je niet reizen. Over zes dagen moet ik opnieuw een test afleggen."