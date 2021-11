20 jaar na Sabena: hoe vergaat het Brussels Airlines in opnieuw woelige tijden voor de luchtvaart?

Toen uit de as van Sabena een nieuwe en kleinere luchtvaartmaatschappij verrees waren de ambities misschien bescheiden, maar ze waren er wel. België was haar vliegende icoon kwijt en de droom mocht dan wel finaal uit elkaar gespat zijn, de goesting om iets te betekenen in de internationale luchtvaart, en vooral dan in Afrika, was torenhoog. Niemand dacht toen in november 2001 dat de internationale luchtvaartsector door een nog grotere crisis kon geloodst worden dan de nasleep van de aanslagen van 11 september dat jaar in de Verenigde Staten. De figuurlijke druppel voor Sabena zou 20 jaar later met corona geen druppel zijn, maar een tsunami die door de sector raasde zonder weerga. Het kleine broertje van Sabena, Brussels Airlines zou getest worden tot op de limieten.