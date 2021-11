Afghaanse baby die door ouders op luchthaven van Kaboel aan Amerikaanse militair werd doorgegeven al 3 maanden vermist

Mirza Ali, Suraya en hun vier andere kinderen zijn intussen in de Verenigde Staten. Ze werden eerst naar Qatar gebracht, daarna naar Duitsland en ten slotte naar de VS geëvacueerd. Het gezin verblijft nu in een militair kamp in Texas, waar ze wachten op hun definitieve woonplaats in de VS.

Vermoedelijk is ook hun baby geëvacueerd naar de VS, maar 3 maanden later weten de ouders nog altijd niet waar hij is. De Amerikaanse regering laat weten dat ze er alles aan doet om de baby terug te vinden. Er is ook een internationaal opsporingsbericht de wereld in gestuurd.