Waarom Marieke Lucas Rijneveld gedicht Amanda Gorman toch niet vertaalde: "Zou niet goed zijn, omdat ik niet goed was"

In "Alleen Elvis blijft bestaan" op Canvas vertelt Rijneveld voor het eerst op televisie over die beslissing om zelf een stap opzij te zetten als vertaler.

"Ik heb dat teruggegeven omwille van de vrijheid. Ik was er al mee bezig, en ik moest nog een hoop doen, maar ik voelde dat iedereen met me meekeek. En dat ik niet capabel genoeg werd gevonden om dit te doen", klinkt het.

"In alles wat ik doe, wil ik de controle behouden. En ik wil daar de volledige vrijheid voor krijgen die ik nodig heb. En dat was de grootste reden voor mijn beslissing: ik voelde dat dit niet zo was", aldus Rijneveld. "Het was sowieso niet goed gevonden, omdat ik niet goed werd gevonden. En daarover was er geen discussie meer mogelijk: de twee kampen stonden recht tegenover elkaar."