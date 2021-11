Automobilist rijdt op onafgewerkt stuk fietssnelweg en valt 15 meter naar beneden

Wie al eens langs de Brusselse ring rijdt, weet dat er ter hoogte van Diegem een stuk fietssnelweg wordt aangelegd. Rond 14.20 uur vanmiddag is daar een ongeval gebeurd met een auto.

Het is nog onduidelijk wat er precies gebeurd is, maar een 90-jarige man was er met zijn auto de fietssnelweg op gereden, op het eind van de Kouterveldstraat. Toen hij zijn vergissing inzag, reed hij zich volledig vast bij het keren en helde de wagen al vervaarlijk over de talud.