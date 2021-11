Verbouwers die andere verbouwers inspireren, dat is het opzet dit en volgend weekend in ongeveer 100 woningen, verspreid over Vlaanderen. Bond Beter Leefmilieu verzamelde eigenaars die op een duurzame manier hun woning renoveren en die bereid zijn om kennis, tips en valkuilen te delen. "Het journaal" ging kijken in Berchem.