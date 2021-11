Brazilië rouwt: populaire zangeres en Latin Grammy-winnares Marília Mendonça (26) omgekomen bij vliegtuigcrash

Mendonça is in Brazilië enorm populair. Ze brengt sertanejo, een Braziliaanse variant van country music. In haar teksten kwam ze vaak op voor vrouwenrechten en klaagde ze de mannelijke controle op hun partners aan. Maar ze maakte ook romantische nummers, die vaak over het verlies van een geliefde gingen.

In 2019 won ze met haar album "Em Todos os Cantos" een Latin Grammy voor beste sertanejo-album. Ook dit jaar was ze weer genomineerd. In 2020 was Mendonça de meest beluisterde artiest in Brazilië op Spotify. Vorig jaar gaf ze ook een aantal concerten online, omdat ze door de coronapandemie niet kon optreden. Die concerten braken het record van de meest bekeken livestream op YouTube.