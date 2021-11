Corona-uitbraak in Nederlandse gevangenis: 700 gevangenen in lockdown

De gevangenis van Zaanstad is een grote gevangenis met vijf clusters. Die zijn op hun beurt opgedeeld in afdelingen, en zes van die afdelingen zijn op dit moment in quarantaine omdat er meerdere besmettingen met het coronavirus zijn vastgesteld, 37 in totaal.

Door de quarantainemaatregelen zitten nu zo’n 700 gevangenen in quarantaine. Dat betekent dat ze hun afdeling niet mogen verlaten, niet naar hun werkplek mogen gaan, niet mogen deelnemen aan activiteiten en geen bezoek mogen ontvangen. Wel mogen ze zich ontspannen, koken en luchten.

Volgens de gevangenisdirecteur is zo’n dertig procent van de gevangenen gevaccineerd. Maar officiële cijfers zijn er niet, omdat alleen gedetineerden die ín de gevangenis een coronaprik hebben gekregen geregistreerd worden.

Ook in ons land zijn er al vele corona-uitbraken geweest in gevangenissen. Onder andere in die van Gent, Hasselt, Dendermonde, Brugge, Merksplas en Namen.