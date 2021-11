Demir wil dat federale overheid Belgische klimaatdoel bij EU heronderhandelt: "Verschil met andere landen is te groot"

De Vlaamse regering bereikte onlangs een Vlaams klimaatakkoord, maar dat gaat slechts tot 40 procent reductie tegen 2030. Vlaanderen wil die afbouw halen via een betere isolatie van woningen, elektrische auto's en in de landbouwsector.

Federaal klimaatminister Zakia Khattabi (Ecolo) noemde de Vlaamse inspanningen gisteren "een goede stap, maar een te kleine stap". Ze zegt dat België door Vlaanderen in de problemen komt met zijn klimaatdoelstelling.

Maar Demir vindt dat Vlaanderen momenteel al voldoende doet. Ze vindt het Europese voorstel te hoog en wil een andere verdeling.

"De vraag vanuit de Vlaamse regering is om wat meer evenwicht in die doelstellingen te krijgen. Het kan niet zijn dat landen als Bulgarije en Roemenië doelstellingen hebben van rond de 10 à 12 procent en andere landen tot 50 procent. Het verschil is gewoon veel te groot. Dus heronderhandel dat voorstel en zorg ervoor dat er wat meer evenwicht is." Nochtans liggen de doelstellingen bij veel andere landen nog net iets hoger, zoals in Nederland, Duitsland en Frankrijk.

De Vlaamse regering heeft ook een probleem met het nieuwe ETS voor gebouwen en transport, het systeem waarin uitstootrechten voor koolstof worden verhandeld. Vanaf 2026 zal er in die sectoren extra moeten worden betaald voor uitstoot, maar Vlaanderen vindt dat geen goed idee.