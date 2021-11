Minstens 8 doden en honderden gewonden tijdens muziekfestival Astroworld in Texas

Het Astroworld-festival vindt plaats in het NRG Park in Houston, een terrein met onder meer een stadion voor American football en een concertarena. Het festival is volledig uitverkocht.

Wat er precies is gebeurd, is nog niet helemaal duidelijk, maar naar alle waarschijnlijkheid zijn verschillende festivalgangers vertrappeld in de menigte tijdens een concert van de Amerikaanse rapper Travis Scott (foto bovenaan). Er zou paniek ontstaan zijn in het publiek toen de menigte van zo'n 50.000 mensen zich in de richting van het podium bewoog.

Volgens de Amerikaanse politie zijn daarbij zeker 8 mensen om het leven gekomen zijn. Er zouden ook honderden gewonden zijn, meldt althans de lokale ABC-zender in Houston. Verschillende mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht, sommigen onder hen hadden een hartstilstand.

Het concert van Travis Scott werd stilgelegd toen duidelijk werd dat verschillende mensen gewond geraakt waren.

Eerder op de avond was de situatie aan de ingang van het festivalpark naar verluidt al chaotisch, toen een grote menigte binnen wilde geraken. Ook toen werden verschillende festivalgangers vertrappeld, al zou daarbij niemand ernstig gewond zijn geraakt.