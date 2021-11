35.000 FACTS-bezoekers vluchten even weg in droom- en fantasiewereld, in Flanders Expo

In 1993 werd de eerste FACTS georganiseerd in café ‘t Tonneke in Gent door vier studenten. De traditie groeide uit tot een halfjaarlijkse conventie met telkens 10.000den bezoekers. Als je ook maar een beetje fan bent van fantasy, sciencefiction, comics, anime, cosplay, videogames, bordspellen, films en series, moet je er ooit eens geweest zijn. Covid heeft weinig invloed gehad op die traditie.

“Dit weekend komen we voor de eerste keer weer samen sinds de lockdown en we halen toch weer 35.000 bezoekers. Wie een kostuum aanheeft, krijgt korting op hun ticket. Want zij zorgen als karakters uit Disney, Star Wars, de Marvelseries, Lord of the Rings of de horrorfilms voor de speciale sfeer op FACTS”, zegt Audenaerd.