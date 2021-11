Frankrijk verplicht deze winter mondmaskers in wachtrijen voor skiliften

De coronapas in Frankrijk is verplicht in de horeca, in het openbaar vervoer voor langere afstanden en voor tal van activiteiten binnen zoals musea. Die pas bewijst dat mensen volledig gevaccineerd zijn, een recente negatieve test kunnen voorleggen of hersteld zijn. Wie dat niet kan aantonen, wordt de toegang geweigerd.

Frankrijk heeft erg strenge wetgeving inzake corona en die wordt ook strikt gecontroleerd. In september en oktober zijn het aantal besmettingen, opnames en overlijdens in Frankrijk fors gedaald, maar de laatste weken is opnieuw een stijging.