Gentse nachtleven vraagt stadsbestuur om hulp bij aanpak seksuele agressie

Het nieuws was voor de organisatoren van de protestactie de aanleiding om aan de alarmbel te trekken. "Wij weten dat dit geen alleenstaand feit is en erkennen dat er een groot probleem is omtrent harassment en seksueel geweld in het nachtleven", klinkt het in een bericht dat gedeeld wordt op sociale media. "Hoewel wij dit gedrag afkeuren en het geen plaats heeft in onze zaken, is het duidelijk dat wij er niet altijd in slagen de veiligheid van onze klanten te garanderen, zeker op feestjes of in onze uitgaansbuurten."