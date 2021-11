Gentse politie start opnieuw onderzoek naar verkrachting in café

Vanmorgen rond 6 uur werd een vrouw van 18 aangetroffen op de trappen van supermarkt Albert Heijn in de Overpoortstraat in Gent. Zij zou zijn verkracht in de toiletten van een café aan de overkant van de straat.

Politiewoordvoerder Bart De Cocker bevestigt dat de vrouw aangifte heeft gedaan van een verkrachting. "Het is afschuwelijk dat er opnieuw zoiets is gebeurd. Het spreekt voor zich dat we deze zaak zeer ernstig nemen en dat we het onderste uit de kan zullen halen."