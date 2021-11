Clooney vraagt media foto's van tweeling niet te publiceren door job van zijn vrouw: "Niet paranoïde, is reële dreiging"

In een open brief aan de (sensatie)media heeft Amerikaans acteur George Clooney met aandrang gevraagd om geen foto's zijn kinderen te publiceren. Het zou zoon Alexander en dochter Ella in gevaar brengen gezien de job die echtgenote Amal Clooney uitoefent. Zij is advocate, gespecialiseerd in mensenrechten, en staat oog in oog met terroristen in de rechtbank.