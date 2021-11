Glasgow maakt zich op voor grote klimaatbetoging, ook in andere steden komen mensen op straat

Vanmorgen cirkelden er al helikopters van veiligheidsdiensten over de stad en liep er veel politie rond, een voorteken van wat er straks aankomt. Er worden tienduizenden betogers verwacht, al zit het weer niet mee: er staat een strakke wind en het regent er.

Ook op veel andere plaatsen in de wereld wordt vandaag betoogd voor het klimaat. Het gaat om zo'n 200 plekken, waaronder ook Brussel.

In Sydney, in Australië, kwamen ongeveer 1.000 mensen samen in wat de eerste toegestane betoging was in lange tijd door corona. Australië maakt niet zo'n al te goede beurt op de klimaatconferentie, zo stapte het niet mee in de wereldwijde methaanalliantie en in de steenkooldeal waarin landen beloven steenkool langzaam maar definitief uit te faseren. "We hebben menselijke verandering nodig, geen klimaatverandering", stond er op een protestbanner te lezen. "We willen veel meer van onze overheid", zei een van de betogers.