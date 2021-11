Kim Cattrall krijgt hoofdrol in "How I met your father", van producers "How I met your mother"

"How I met your father" wordt de evidente titel van een nieuwe sitcom in de traditie van "How I met your mother". Die succesvolle reeks liep van 2005 tot 2014 en vertelde het verhaal van het personage Ted, die in 2030 aan zijn kinderen uitlegde wat ertoe had geleid dat hij uiteindelijk hun moeder had ontmoet.

In het nieuwe "How I met your father", gemaakt door de Amerikaanse streamingwebsite Hulu, vertelt hoofdpersonage Sophie (vertolkt door Hilary Duff) in 2021 aan haar kinderen hoe zij hun vader heeft ontmoet. Kim Cattrall speelt het personage van Sophie in de toekomst, en doet dat onder meer als vertelstem in de serie.

Cattrall bevestigt het nieuws over haar rol op Instagram, net als Duff die een foto van haar en Cattrall deelt. "Kunnen we nu dan alsjeblieft een betere foto maken samen, dan deze oude die ik online heb gevonden?", klinkt het.